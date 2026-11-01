Богданов: рейтинг Трампа может потянуть за собой всю партию на выборах в США

Богданов: рейтинг Трампа может сказаться на его партии на выборах в США Богданов: рейтинг Трампа может потянуть за собой всю партию на выборах в США

Москва1 ноя Вести.Невысокий рейтинг президента США Дональда Трампа может потянуть вниз и Республиканскую партию в ходе выборов в Конгресс США. Такое мнение выразил обозреватель ИС "Вести" Валентин Богданов в своей колонке.

Он обратил внимание на то, что противники Трампа используют экономику как ключевую тему для борьбы с американским лидером.

Противники Трампа будто достали откуда-то со склада лозунг начала 90-х: "Это экономика, дурачок". Его придумал политтехнолог Джеймс Карвилл, руководивший кампанией Билла Клинтона во время его соперничества с Джорджем Бушем-старшим. Били, как и сейчас, в самое слабое место. Борьбу нынешнего Белого дома с дорожающей жизнью одобряют лишь 17% американцев пояснил Богданов

В обещанные президентом США пять тысяч долларов, которые он планирует раздать жителям страны, если его партия победит на выборах, почти никто не верит, отметил журналист.

Его собственный антирейтинг — еще одна проблема. Говоря "Трамп", избиратель, конечно, подразумевает Республиканскую партию, но и наоборот ведь тоже. Невысокие показатели президента, кажется, могут потянуть вниз всех скопом добавил он

Согласно данным Института опросов Квиннипэкского университета, средний рейтинг президента США Дональда Трампа составляет 32%. По вопросам экономики и внешней политики его поддержка стала ниже 30%. Такие показатели значительно снижают шанс республиканцев получить большинство мест в Конгрессе, считает политолог Малек Дудаков.