Москва6 окт Вести.Внутриполитический раскол в США будет усугубляться на фоне промежуточных выборов в американский конгресс, до которых осталось меньше месяца. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп и его сторонники находятся в сложной ситуации, так как, по данным рейтингов, отстают от демократов на несколько пунктов, а времени на изменения электоральных трендов у республиканцев почти не осталось.

Все проходит под сенью и войны в Иране, цен на топливо. В общем, неприятных для Трампа моментов. Демократы, конечно, готовят свои грандиозные планы на эпоху поствыборную. Будут заводить расследования, обещаются новые импичменты, причем и Трампа, и Пита Хегсета, министра войны, опять же из-за ситуации в Иране. Они уже предлагают разные технологические гиганты поставить под расследование, потому что уверены, что вот эти ребята в сговоре с Трампом зарабатывают колоссальные деньги и, в общем, на той же самой инсайдерской торговле тоже неплохой гешефт имеют заявил Дудаков

Американист выразил уверенность, что команда Трампа уже готовится к "интересным временам" и нанимает юристов.

Представители команды Трампа тоже уже готовятся к тому, что их будут таскать на все эти слушания по импичменту бесконечному. То есть примерно уже можно определить, чем будет жить Америка в ближайшие месяцы. То есть этот внутриполитический раскол у них, конечно, усугубляться будет добавил эксперт

Ранее Трамп заявил, что ему грозит импичмент, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.