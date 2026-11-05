Москва5 нояВести.Обновленный по результатам прошедших выборов Конгресс США может стать источником серьезных проблем для действующей исполнительной власти и президента страны Дональда Трампа.
Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, в США случилось "синее цунами", которого ожидали многие. Демократы одерживают уверенную победу практически во всех штатах, даже тех, что традиционно считались республиканскими. В результате они получают парламентское большинство в обеих палатах Конгресса, что ослабляет позиции Трампа.
Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудностисказал Дудаков
Он отметил, что после выборов члены парламента могут инициировать проведение расследований в отношении президента США, попытаться объявить ему импичмент и ограничить его полномочия.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему не боится импичмента.