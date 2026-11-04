Москва4 ноя Вести.Демократической партии удалось получить лидирующие позиции в обеих палатах Конгресса США, потому что действия американского президента Дональда Трампа на внешнеполитическом треке прочно ассоциировались с его партией. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Трамп сделал все, чтобы избиратели на этих промежуточных выборах ассоциировали его с Республиканской партией.

Общая обстановка явно не способствовала тому, что Республиканская партия и при этом президенте, и при этих ценах на топливо, и при этой непопулярной войне в Иране как-то сохранит хоть что-то… То есть все то, что происходит в Америке на внешнем контуре, на самом деле связывается с президентом и с партией, которая его поддерживает… Для американского избирателя это все Трамп. И в этом смысле усталость от этих двух лет, она показательна. Триумфальное возвращение Трампа обернулось тем, что все за два года очень сильно там разочаровались объяснил Дробницкий

Согласно прогнозу агентства Bloomberg, Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса США. Демократы получат минимум 223 места в нижней палате при том, что у представителей Республиканской партии только 126 мандатов. Также агентство опубликовало прогноз по итогам выборов в верхнюю палату – Сенат. Там демократы, как утверждается, получают 54 места, то есть большинство, а у республиканцев – 41 кресло.

Трамп заявил, что не считает поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс собственным проигрышем, так как его имя в избирательных бюллетенях отсутствовало.