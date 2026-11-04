Москва4 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику по отношению к демократам, заявляя, что готов работать с ними в новом составе Конгресса, так как уровень его поддержки в Республиканской партии снизился. Об этом американист Дмитрий Дробницкий заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Одним из доказательств своей позиции эксперт привел поражения республиканцев в ключевых для себя штатах, которые традиционно были крайне консервативными.

Техас как минимум наполовину стал "синим", то есть демократическим. И это дальше ведет к дальнейшему отходу партии от президента, потому что партия поняла, что Трамп - это не актив… Сейчас явно он меняет тон, говорит о том, что готов работать с тем Конгрессом, который есть, то есть с демократическим Конгрессом… Явно смягчает тон именно потому, что в партии просела поддержка президента, и трамповское доминирование над партией тихо-медленно заканчивалось все это время, но вот сейчас можно сказать о том, что ему настал конец объяснил Дробницкий

Ранее Трамп заявил, что готов принять результаты промежуточных выборов в американский Конгресс. Также он подчеркнул, что будет работать с представителями Демократической партии и не хочет в оставшиеся два года президентского срока "накладывать вето на все подряд".