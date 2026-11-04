Exit poll: однопартийцы Трампа проигрывают на выборах в Конгресс США CNN и NBC: 60% американцев недовольны Трампом, на выборы повлияла экономика

Москва4 ноя Вести.Почти каждый второй участник промежуточных выборов в США, что равняется 60% от числа пришедших на избирательные участки, рассматривал голосование как способ показать президенту страны Дональду Трампу недовольство его работой в Белом доме.

На это указывают exit poll, которые провели телеканалы CNN и NBC News.

По данным NBC News, 43% проголосовавших признались, что одним из мотивов для них стало несогласие с курсом действующего главы государства. По сравнению с промежуточными выборами 2018 года, когда Трамп находился в Белом доме первый срок, таких избирателей стало заметно больше, следует из материала.

Распространенные телеканалом предварительные данные свидетельствуют, что поддержка Трампом кандидатов-республиканцев почти не отразилась на их рейтингах, которые так и не поднялись.

Для большинства избирателей инфляция остается проблемой для семейных бюджетов, продолжает NBC News. Респонденты назвали серьезным вызовом ситуацию с доступностью бензина, продуктами и стоимостью коммунальных услуг. Ответственность за высокие цены участники голосования возлагают на Трампа и считают, что его решения ухудшают жизнь простых граждан, утверждает телеканал, ссылаясь на опросы граждан на выходе с избирательных участков.

В выборку журналисты также включили обширные интервью, проведенные по телефону, почте и в интернете.

Около двух третей опрошенных полагают, что Трамп ухудшил экономическое положение США. Большинство связывает подорожание жизни напрямую с политикой его администрации, а не с внешними обстоятельствами. При этом доля избирателей, испытывающих финансовые трудности из-за инфляции, осталась примерно на уровне президентских выборов 2024 года.

Согласно exit poll от NBC News, тема коррупции во власти также оказалась значимой для 90% американских избирателей: 90% опрошенных назвали коррупцию "ключевым или очень важным фактором" при выборе кандидата. 31% респондентов считают, что эффективнее бороться с ней смогла бы Республиканская партия, 36% отдали предпочтение демократам, а 33% не видят преимущества ни у одной из этих партий.

Проведенный телеканалом CNN опрос под названием Voter Poll объединяет интервью на участках в день голосования и десятки тысяч бесед по всей стране за недели до выборов.

Телеканал предупредил, что эти данные носят предварительный характер и могут измениться после обработки окончательных результатов.

Согласно этому материалу, одобрение работы Трампа среди избирателей оказалось ниже, чем у любого действующего президента США в день выборов почти за 20 лет.

Так, 38% избирателей одобряют деятельность нынешнего главы Белого дома. Это существенно меньше, чем в 2018 году на его первых промежуточных выборах, когда показатель составлял 45%.

Ранее политолог Дмитрий Саймс также спрогнозировал победу представителей демократов по итогам голосования.

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома допустил, что в случае успеха на выборах выдвиженцев Демпартии Трамп может начать блокировать работу парламентариев.