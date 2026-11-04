ТАСС: Трамп заблокирует инициативы демократов при их победе в Конгрессе

Стало известно, как поступит Трамп при победе демократов на выборах в Конгресс ТАСС: Трамп заблокирует инициативы демократов при их победе в Конгрессе

Москва4 ноя Вести.Возможный успех кандидатов от Демократической партии США на промежуточных выборах способен фактически заблокировать законодательную работу Конгресса, а политическую повестку Вашингтона во многом будут определять действия президента-республиканца Дональда Трампа.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший чиновник администрации Трампа, сохранивший связи с Белым домом.

Собеседник агентства предположил, что если демократы возьмут под контроль обе палаты Конгресса, то его новый созыв будет отличаться минимальной законодательной активностью.

Демократам, возможно, удастся обеспечивать принятие тех или иных законопроектов. Однако они не станут законами, если не будет диалога с президентом Трампом и его подписи (на документах – прим. ред.) пояснил представитель Республиканской партии

Согласно его прогнозу, при таком сценарии политику США преимущественно будут формировать президентские указы, решения регуляторов и распоряжения, адресованные руководителям исполнительных ведомств.

Между тем, демократы в Конгрессе будут посвящать большую часть времени расследованиям тех или иных действий исполнительной ветви власти и надзору над ее деятельностью считает бывший высокопоставленный чиновник

Политолог Дмитрий Саймс ранее также спрогнозировал победу представителей демократов по итогам голосования.

На промежуточных выборах переизбираются треть Сената и весь состав Палаты представителей, а также губернаторы 36 штатов и территорий США. Участки для голосования на выборах уже открылись во всех штатах.

Конгресс 120-го созыва приступит к работе 3 января 2027 года. В настоящее время обе палаты парламента контролируют республиканцы.