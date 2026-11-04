Участки для голосования на выборах в Конгресс открыты во всех штатах США

В США начались промежуточные выборы в Конгресс Участки для голосования на выборах в Конгресс открыты во всех штатах США

Москва4 ноя Вести.В США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс, избирательные участки отрылись во всех штатах. Американцам предстоит переизбрать 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, а также губернаторов 36 штатов и территорий, сообщил телеканал CNN.

Первые данные exit poll ожидаются около 2.00 мск 4 ноября — после закрытия первых избирательных участков. В Вашингтоне участки для голосования открылись в 7.00 по местному времени (15.00 мск) и будут работать до 20.00 (4.00 мск 4 ноября).

Помимо федеральных выборов, жители американской столицы выбирают мэра и представителей местных органов власти. Проголосовать можно как на участке, так и по почте, опустив бюллетень в специальный ящик.

Обе палаты Конгресса в настоящее время находятся под контролем республиканцев.

Ранее стало известно, что в штате Калифорния бывшего почтальона обвинили в препятствовании отправке писем, в том числе, материалов политического характера.