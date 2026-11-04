Москва4 нояВести.Власти США обвинили бывшего работника почты штата Калифорния в препятствовании отправки писем, а также политической корреспонденции.
Об этом сообщает издание NBC News.
На телеканале отметили, что обвиняемый - 35-летний Антуан Рашад Полайт, его подозревают в в незаконной задержке доставки корреспонденции с политической информацией для жителей с 23 сентября по 27 октября.
В письмах содержались агитационные материалы, а также информация о предстоящих выборах.
Теперь экс-почтальону грозит до 1,5 лет заключения.