Экс-почтальона в США обвинили в препятствовании рассылке политагитации

В США почтальона обвинили в препятствовании рассылке политической информации Экс-почтальона в США обвинили в препятствовании рассылке политагитации

Москва4 ноя Вести.Власти США обвинили бывшего работника почты штата Калифорния в препятствовании отправки писем, а также политической корреспонденции.

Об этом сообщает издание NBC News.

На телеканале отметили, что обвиняемый - 35-летний Антуан Рашад Полайт, его подозревают в в незаконной задержке доставки корреспонденции с политической информацией для жителей с 23 сентября по 27 октября.

В письмах содержались агитационные материалы, а также информация о предстоящих выборах.

Теперь экс-почтальону грозит до 1,5 лет заключения.