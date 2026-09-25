В Коми в отношении экс-полицейского возбуждено дело о разглашении гостайны

Бывшего сотрудника полиции в Коми подозревают в разглашении гостайны В Коми в отношении экс-полицейского возбуждено дело о разглашении гостайны

Москва25 сен Вести.В Коми бывшего полицейского подозревают в разглашении государственной тайны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское УФСБ России.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МВД по республике по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны) приводит агентство сообщение ведомства

Предположительно, экс-правоохранитель передал информацию о проводимых оперативно-технических мероприятиях МВД сослуживцу, который не был допущен к подобного рода сведениям. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.