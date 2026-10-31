Трамп предрек масштабное мошенничество с выборами в Калифорнии

Трамп заявил о риске масштабных фальсификаций на выборах в Калифорнии Трамп предрек масштабное мошенничество с выборами в Калифорнии

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп обвинил власти штата Калифорния в потенциальных массовых нарушениях, заявив о рисках незаконного участия в голосовании миллионов лиц, не имеющих американского гражданства.

Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

По утверждению американского лидера, и. о. генерального прокурора центрального округа Калифорнии якобы выявил свидетельства незаконного использования как минимум 20 тысяч бюллетеней.

Возможно сотни тысяч голосов, или даже миллионы предположил Трамп

Ситуация в штате осложняется тем, что бюллетени рассылаются избирателям в автоматическом режиме. Администрация президента пытается оспорить эту практику в судебном порядке, настаивая, что такие почтовые отправления могли получить неграждане США.

При этом Трамп выразил недовольство позицией окружного суда, который отказался аннулировать спорные 20 тысяч бюллетеней до предоставления неопровержимых доказательств подлога, обвинив судебную инстанцию в бездействии.

Ранее Трамп объявил, что выплатит по $1 млн каждому, кто сообщит о фальсификациях и подтасовках на выборах в стране.