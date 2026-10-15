Москва15 окт Вести.Президент США Дональд Трамп высказался о наказании за утечки секретной информации. Глава Белого дома считает, что виновных в подобных инцидентах следует заключать под стражу или подвергать высшей мере наказания в виде расстрела.

Запись трансляции выступления американского лидера на предвыборном митинге республиканцев в штате Аризона опубликовал портал C-Span.

Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать. Им место в тюрьме до конца жизни сказал Трамп

Он напомнил об одном из случаев утечки информации, который связан с началом конфликта США с Ираном. Глава Белого дома утверждает, что, когда в феврале 2026 года американские бомбардировщики вылетели в направлении Ближнего Востока, в Иране были готовы к этому из-за разглашения конфиденциальных данных.

Они (распространители утечки – прим. ред.) рассказали о том, что мы вылетаем из Миссури в 12.07 (местного времени – прим. ред.), и это распространили The New York Times и CNN добавил американский лидер

В августе Трамп опроверг слухи о нехватке боеприпасов в Соединенных Штатах и пообещал наказать тех, кто стал источником этой утечки информации.