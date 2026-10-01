Трамп пообещал выплачивать по $1 млн за сообщения о махинациях на выборах

Трамп выплатит по $1 млн за сведения о фальсификациях на выборах Трамп пообещал выплачивать по $1 млн за сообщения о махинациях на выборах

Москва27 окт Вести.Президент США Дональд Трамп объявил, что выплатит по $1 млн каждому, кто сообщит о фальсификациях и подтасовках на выборах в стране. Такое заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Из текста публикации следует, что вознаграждение можно получить в том числе и за информацию о нарушениях на состоявшихся ранее выборах.

Каждому, кто сообщит о фальсификациях на прошедших выборах или предстоящих промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 года, будет выплачен один миллион долларов по факту задержания и вынесения приговора тем, кто виновен в этих фальсификациях написал Трамп

Трамп и его сторонники после победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года неоднократно заявляли, что в ходе голосования были допущены серьезные нарушения. Они требовали пересчета голосов в ряде штатов и даже подавали соответствующие иски в суд.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября. Многие эксперты считают, что позиции Трампа и Республиканской партии на этих выборах не настолько сильны, и у демократов есть реальный шанс взять большинство мест в Палате представителей.

Ранее стало известно, как изменится политика Трампа в случае победы демократов на выборах в Конгресс.