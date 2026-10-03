Трамп пообещал по $5 тысяч каждому американцу за победу республиканцев Трамп пообещал выплаты в $5 тысяч американцам в случае победы республиканцев

Москва3 окт Вести.Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении выплатить по 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу, если Республиканская партия одержит победу на промежуточных выборах в Конгресс. Об этой инициативе он уже говорил ранее на съезде Республиканской партии. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент, в свою очередь, отметил, что существуют способы реализовать такую меру без роста дефицита бюджета.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в США 3 ноября. На них будут переизбраны весь состав Сената и треть Палаты представителей. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Согласно недавно опубликованному опросу, больше половины граждан Соединенных Штатов предпочли, чтобы представители Демократической партии получили большинство голосов в Палате представителей.