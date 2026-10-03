Москва3 октВести.Коммунисты придут к власти в США и ограбят американцев в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он также напомнил о своем обещании выплатить по 5 тысяч долларов американцам в случае победы республиканцев.
Так что вы можете проголосовать за "левых" радикалов, демократов, коммунистовсказал Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Оклахома.
Глава Белого дома добавил, что представители Демократической партии выступают за самое большое повышение налогов в истории.
Американский лидер также отметил, что смертная казнь для крупных наркоторговцев будет введена в случае победы республиканцев на промежуточных выборах.