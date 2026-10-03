Трамп намерен добиться введения смертной казни для крупных наркоторговцев Трамп заявил, что собирается добиться введения смертной казни для наркоторговцев

Москва3 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Соединенных Штатов будет введена смертная казнь для крупных наркоторговцев.

Об этом глава Белого дома рассказал, выступая перед сторонниками в штате Алабама.

Мы введем смертную казнь для крупных наркодилеров, торговцев людьми и для любого, кто убьет полицейского сказал Трамп

Ранее американка Криста Пайк, которая должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, выжила после исполнения смертного приговора. Ее должны были казнить при помощи специальных инъекций. Журналисты, которые присутствовали на казни, сообщили, что Пайк жаловалась на боль и дергала ногами.