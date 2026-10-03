Москва3 октВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Соединенных Штатов будет введена смертная казнь для крупных наркоторговцев.
Об этом глава Белого дома рассказал, выступая перед сторонниками в штате Алабама.
Мы введем смертную казнь для крупных наркодилеров, торговцев людьми и для любого, кто убьет полицейскогосказал Трамп
Ранее американка Криста Пайк, которая должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, выжила после исполнения смертного приговора. Ее должны были казнить при помощи специальных инъекций. Журналисты, которые присутствовали на казни, сообщили, что Пайк жаловалась на боль и дергала ногами.