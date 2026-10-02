"Интересная ситуация": Трамп прокомментировал неудавшуюся в Теннесси казнь Трамп назвал неудавшуюся в Теннесси казнь "интересной ситуацией"

Москва2 окт Вести.Неудавшаяся в штате Теннесси (США) казнь Кристы Гейл Пайк является "интересной ситуацией", заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Препарат для смертельной инъекции каким-то образом не сработал, отметил Трамп.

Что ж, это интересная ситуация заявил президент США

Глава Белого дома не уточнил, приведут ли приговор в исполнение. Об этом следует спросить местные власти.

По мнению Трампа, процедура казни "должна быть не такой сложной".

Приговоренная в штате Теннесси к казни Пайк находится в критическом состоянии после того, как выжила после двух смертельных инъекций. Власти приказали приостановить казни в штате до конца года.