CBS: Трамп пока не решил вопрос с помилованием рэпера P. Diddy

Трамп обсуждает акт милосердия с помилованием рэпера P. Diddy CBS: Трамп пока не решил вопрос с помилованием рэпера P. Diddy

Москва3 июл Вести.45-й и 47-й президент США Дональд Трамп назначил совещание по вопросам помилования. После обсуждения на основе рекомендаций советников глава Белого дома собирается принять несколько судьбоносных для осужденных решений.

Но президент пока не решил, готов ли он помиловать Шона Комбса – рэпера P. Diddy, сообщает телеканал CBS.

Президент Трамп... продолжает обсуждать несколько актов милосердия, в том числе в отношении Шона Diddy Комбса и других известных фигур рассказал один из источников телеканала в Белом доме

Команда Трампа пока дело 56-летнего Шона Комбса в список рекомендаций для помилования не включала.

P. Diddy должен выйти из тюрьмы в апреле 2028 года. Он был отправлен в тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси на 50 месяцев по двум обвинениям о перевозке лиц для занятия проституцией.

Но еженедельник USA Today отмечал ранее, что рэпер P. Diddy может быть заказчиком убийства основателя звукозаписывающей студии Death Row Records Шуга Найта и рэпера Тупака Шакура. Эминем, Мэрилин Мэнсон и P. Diddy также упомянуты в материалах по делу Эпштейна.