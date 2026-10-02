Выжившая после неудавшейся казни в Теннесси находится в критическом состоянии Осужденная из Теннесси находится в критическом состоянии после неудавшейся казни

Москва2 окт Вести.Приговоренная к казни в американском штате Теннесси Криста Гейл Пайк находится в критическом состоянии после того, как выжила в результате введения двух смертельных инъекций. Об этом сообщает местный телеканал WKRN со ссылкой на ее адвокатов.

Она по-прежнему находится в критическом состоянии, однако ей оказывают медицинскую помощь для спасения жизни говорится в публикации

Ранее телеканал Fox News передавал, что Пайк смогла выжить после двух смертельных инъекций​​​. Журналисты, присутствовавшие на казни, говорят, что она постоянно жаловалась на боль и дергала ногами, сбивая простыни. После этого власти Теннесси распорядились приостановить казни в штате до конца года.

Пайк была осуждена за жестокое убийство своей однокурсницы Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. По версии следствия, заподозрив, что Слеммер претендует на ее молодого человека, Пайк заманила ее в уединенное место, где вместе со своим знакомым пытала и убила девушку. Дело получило широкий резонанс из-за жестокости расправы, юного возраста фигурантов и того, что на теле жертвы был вырезан сатанистский символ (экстремистское движение запрещено в РФ). Пайк не отрицала свою вину, но ее защита и сторонники настаивали, что смертная казнь несоразмерна преступлению, которое совершил подросток с психическим заболеванием, переживший в детстве тяжелое сексуальное насилие.