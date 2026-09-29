В США бездомной предъявлено обвинение в нападении на женщину в Сиэтле

В Сиэтле бездомную обвинили в нападении на прохожую с расистскими выкриками В США бездомной предъявлено обвинение в нападении на женщину в Сиэтле

Москва29 сен Вести.В Сиэтле 36-летней бездомной женщине Камиле Чадли предъявлено обвинение в нападении второй степени после инцидента, произошедшего 18 сентября в центре города. По данным издания Post Millennial, жертвой стала Диана Джасмин Гонсалес, с которой обвиняемая ранее знакома не была.

Как сообщает издание, Чадли, предположительно, без какого-либо повода бросила в прохожую упаковку от еды, после чего начала выкрикивать расистские оскорбления. Затем, по версии правоохранителей, она плюнула в сторону женщины, схватила ее и повалила на землю, а после укусила за лоб, откусив часть кожи.

Прокуратура округа запросила залог в размере 150 тысяч долларов. В ведомстве отметили, что в случае освобождения Чадли может представлять опасность и риск совершения нового насильственного преступления.