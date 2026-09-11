В Гондурасе убили и сожгли 21-летнюю блогершу и танцовщицу Синди Моралес

На пляже в Гондурасе убили и сожгли танцовщицу из завирусившегося в сети видео В Гондурасе убили и сожгли 21-летнюю блогершу и танцовщицу Синди Моралес

Москва11 сен Вести.На пляже в Гондурасе нашли сожженное тело 21-летней танцовщицы Синди Моралес. Она пропала еще 5 сентября, сообщает британское издание Need To Know. Моралес стала популярной в Санта-Роса-де-Агуане после того, как видео с ее танцем на карнавале завирусилось в сети. Ролик набрал более 130 тысяч лайков.

Она собиралась пойти с друзьями на вечеринку, но пропала. Последний раз ее видели с незнакомой женщиной на пляже у кладбища.

Девушка в последнее время опасалась за свою жизнь. Она даже переехала в другой район отмечает издание

Убитая горем мать Синди рассказала, что ее дочери даже недавно пришлось сменить работу, поскольку за ней следили какие-то подозрительные люди.

Танцовщица Синди лишь 30 августа отметила свое 21-летие. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

Полиция пытается восстановить последние часы жизни убитой и сожженной. Данных о подозреваемых или арестованных пока нет.

Ранее в США в автомобиле Lamborghini во Флориде застрелили американскую блогершу Брианну Джонсон, известную под псевдонимом DreamDoll Brii. У нее было более 400 тысяч подписчиков. Еще одна блогерша погибла в зоне лесных пожаров во Франции. Полиция выяснила, что 29-летняя Соня Беллина не стала жертвой стихии в коммуне Сан-Жиль. Женщина была сначала убита, а затем сожжена на своей вилле. За блогом Беллины следили 260 тысяч подписчиков.