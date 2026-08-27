На Гавайях в мусорном баке отеля было найдено тело стюардессы Southwest Airlines

Стюардесса Southwest Airlines была найдена мертвой в мусорном баке отеля На Гавайях в мусорном баке отеля было найдено тело стюардессы Southwest Airlines

Москва27 авг Вести.В Гонолулу, столице американского штата Гавайи, идет расследование загадочной смерти 50-летней стюардессы авиакомпании Southwest Airlines. Ее тело нашли в мусорном баке отеля Hilton Hawaiian Village. Об этом пишет Hawaii News Now.

Семье погибшей заявили, что она упала с высоты 24 этажа и приземлилась среди мусора. Однако родственники бортпроводницы Дженни Луптон просят провести более тщательное расследование.

Сейчас детективы изучают записи с видеокамер и опрашивают постояльцев и персонал отеля. У Луптон в Оклахоме остался 15-летний сын.

Ранее авиационное сообщество и общественность всколыхнуло сообщение о пилоте компании British Airways. Мужчина тайно снимал на видео секс со стюардессами, а затем выкладывал ролики в сеть без согласия девушек.