Пилот тайно снимал на видео секс со стюардессами и выкладывал в сеть The Sun: British Airways уволила пилота, снявшего секс с 16 стюардессами

Москва16 апр Вести.Британская авиакомпания British Airways уволила пилота, который тайно снял на камеру интимные отношения с 16 стюардессами. Такую информацию распространило издание The Sun.

По информации газеты, 31-летний пилот встречался с бортпроводницами из разных авиакомпаний. Встречи проходили в отелях по всему миру - в перерывах между рейсами. При этом мужчина устанавливал в номере ноутбук с включенной камерой.

В материале сказано, что в целом с 2023 по 2025 год пилот заснял на камеру половые отношения примерно с 16 девушек в возрасте от 24 до 36 лет. Видео попали на порносайты без согласия женщин. Одна из потерпевших заметила на ноутбуке пилота порноролики с разными женщинами. В начале марта нынешнего года в полицию Лондона поступило заявление.

Пилот был арестован, но его отпустили под залог. Авиакомпания сначала отстранила его от работы, а затем уволила.

Этот человек больше не работает в компании сообщил журналистам представитель British Airways

Расследование продолжается.