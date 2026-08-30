Женщина погибла в результате удара молнии на пляже в Бразилии

Молния ударила в женщину на бразильском пляже Женщина погибла в результате удара молнии на пляже в Бразилии

Москва30 авг Вести.В городе Пальоса в Бразилии 39-летняя женщина погибла в результате удара молнии во время грозы. Об этом сообщило издание New York Post.

По информации журналистов, инцидент произошел 28 августа на пляже Пиньейра. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавшую без сознания с ожогами на теле.

Женщину экстренно госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в деревне Подрезово в Московской области девушка серьезно пострадала от удара молнии.