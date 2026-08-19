В Польше пьяная украинка покусала полицейских, она будет депортирована

Пьяная украинка покусала польских полицейских, теперь ее депортируют В Польше пьяная украинка покусала полицейских, она будет депортирована

Москва19 авг Вести.Гражданка Украины в нетрезвом виде покусала польских полицейских, которые хотели ей помочь. За это ее депортируют на родину, сообщил РИА Новости представитель полиции Подляского воеводства.

В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт​​​. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова рассказал собеседник агентства

Увидев неадекватное поведение, полицейские вызвали бригаду скорой помощи. По заключению врачей, женщина не нуждалась в госпитализации, а просто была сильно пьяна.

После этого, по словам источника, польские стражи порядка приняли решение доставить украинку в вытрезвитель.

Когда на нее стали надевать наручники, как положено по правилам, женщина стала еще более агрессивной. Затем, когда полицейские усадили ее в свой автомобиль, она укусила одного из стражей порядка рассказал представитель полиции

Пострадавшего полицейского привезли в инфекционный госпиталь. Обвинения нарушительнице предъявят, когда она протрезвеет.

После протрезвления женщине будут предъявлены обвинения в оскорблении государственных служащих во время исполнения ими служебных обязанностей и в нарушении телесной неприкосновенности полицейского. За эти преступления ей грозит до трех лет лишения свободы сказал он

Также, по его словам, полицейские направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки из Польши.