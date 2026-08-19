В Польше предложили создать специальную службу для депортации иностранцев Экс-премьер Польши Моравецкий призвал создать службу для депортации иностранцев

Москва19 авг Вести.Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил создать в стране специальную службу для депортации нарушивших закон иностранцев.

Согласно проекту, который предлагает его организация "Развитие плюс", каждому иностранцу надо создать "онлайн-аккаунт иммигранта". Эти данные, по его словам, должны быть занесены в "единую систему, благодаря которой государство знает, кто легально находится в Польше, где работает, платит ли налоги и соблюдает ли он наши правила".

Моравецкий заявил о необходимости незамедлительной депортации иностранцев, нарушающих польское законодательство, и предложил создать для этого специальную службу.

Потеря права на пребывание, незаконное пребывание или грубое нарушение закона должны означать немедленное начало процедуры. Все службы, предназначенные для этого, приступают к действию, и начинается немедленная процедура депортации сказал он на пресс-конференции

Экс-премьер подчеркнул, что депортациями должна заниматься непосредственно "депортационная служба".

Люди, которые будут одеты в соответствующую форму, служба, которая будет обозначена соответствующим образом. Служба, которая будет очень четким признаком дополнительного обеспечения спокойствия на польских улицах пояснил Моравецкий

Нынешний глава польского правительства Дональд Туск подверг резкой критике предложение Моравецкого. В беседе с журналистами он заявил, что его предшественник на посту премьера является "последним человеком, который должен высказываться по данному вопросу". Он обвинил правительство Моравецкого в том, что в Польше несколько лет назад возник миграционный кризис, и заявил, что нынешнее правительство справилось с этой проблемой.

Я понимаю, что в США проблема миграции стоит очень остро. У нас проблема миграции закончилась вместе с окончанием правления Матеуша Моравецкого… Польское государство лучше всех в Европе на сегодняшний день справляется с нелегальной миграцией заключил Туск

Ранее премьер Польши сообщил, что польская граница с Россией и Белоруссией полностью закрыта, и ни у одного нарушителя нет "ни единого шанса" нарушить ее.