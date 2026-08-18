В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинских детей

В Польше задержаны подозреваемые в нападении на украинских детей В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинских детей

Москва18 авг Вести.Сотрудники спецслужб задержали двух человек по подозрению в нападении на украинских детей в польском городе Быдгощ. Об этом сообщили в полиции города.

По данным правоохранителей, подозреваемыми стали 46-летняя женщина и 34-летний мужчина.

Сотрудники полиции Быдгоща предъявили обвинения 46-летней женщине, задержанной в связи с инцидентом, произошедшим в пятницу в Быдгоще отмечается на странице полиции в Быдгоще в соцсети X

Уточняется, что женщине предъявлены обвинения в оскорблении национальной чести, нарушении неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего и порче имущества. Мужчина был допрошен в качестве свидетеля.

14 августа в парке у железнодорожного вокзала Быдгоща произошло нападение, жертвами которого стали 14-летняя девочка и ее 12-летний брат, которые разговаривали между собой на украинском языке. Пара с собакой подошла к детям, после чего начала конфликт на почве национальной розни, угрожая расправой. Позже нападавшие выкрутили руку одному из детей, сломали его игрушку и бросили обломки в мальчика, оставив на нем царапины.