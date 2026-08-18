Напавшие на украинских детей в Быдгоще поляки задержаны после заявления Туска Туск призвал поймать напавших на украинских детей поляков, они задержаны

Москва18 авг Вести.Двое поляков, совершивших нападение на украинских детей в Быдгоще, будут пойманы до конца недели. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. После заявления премьера подозреваемые в нападении были задержаны.

Эти два гражданина разыскиваются – смельчаки, которые напали на... детей. У меня есть для них информация: до конца недели вы будете пойманы сказал он, открывая заседания польского кабмина

Премьер посоветовал нападавшим сдаться правоохранителям добровольно.

Лучше для вас... если вы явитесь в полицию сегодня же. Ваше положение будет намного хуже, если вы будете пойманы под конец недели. Это моя бесплатная юридическая консультация отметил он

Туск подчеркнул, что вне зависимости от чьего-либо отношения к Украине, атаки на детей являются антипольским и недопустимым поступком, который наносит серьезный ущерб Польше.

О задержании подозреваемых в совершении преступления сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка. Это произошло через два часа после заявления премьера.

Хочу проинформировать о задержании двух лиц, которые напали на детей в Быдгоще. Об этом премьер говорил перед началом заседания правительства. Эти лица уже задержаны полицией сказал Шлапка

Инцидент с нападением, по информации генконсульства Украины в Гданьске, случился 14 августа в одном из парков Быдгоща. Жертвами стали двое украинских детей - девочка 14 лет и ее 12-летний брат - которые говорили между собой на родном языке. К ним подошли поляки и начали оскорблять и угрожать, после чего, по данным дипломатов, одному из детей вывернули руку, у мальчика сломали игрушечный дрон, а его обломки бросили в мальчика, оставив царапины.

Ранее сообщалось, что только за прошлый год количество преступлений, совершенных по отношению к украинским гражданам в Польше, выросло на треть.