В штате Теннесси впервые за два века казнит женщину ABC: в американском штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

Москва29 сен Вести.Судебные власти штата Теннесси в США постановили привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк, которая более 30 лет назад убила свою однокурсницу по колледжу. Телеканал ABC News сообщает, что это станет первой казнью женщины в штате за 200 лет.

На момент преступления, совершенного в 1995 году, Пайк было 18 лет. Ее вместе со спутником признали виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, учившейся с ней в одном заведении. По версии следствия, заподозрив, что Слеммер претендует на ее молодого человека, Пайк заманила ее в уединенное место, где вместе со своим спутником пытала и убила девушку. Дело получило широкий резонанс из-за жестокости расправы, юного возраста фигурантов и того, что на теле жертвы был вырезан сатанисткий символ (экстремистское движение запрещено в РФ).

Свою вину Пайк не отрицает, но ее защита и сторонники настаивают, что смертная казнь несоразмерна преступлению, которое совершил подросток с психическим заболеванием, переживший в детстве тяжелое сексуальное насилие.

28 сентября губернатор штата Билл Ли объявил, что не станет удовлетворять прошение о помиловании. Казнь назначена на 30 сентября.

Если приговор приведут в исполнение в срок, это будет первая казнь женщины в Теннесси с 1820 года, отмечает телеканал. В целом казни женщин в США редкость: с 1976 года их было всего 18, около 1% от общего числа приведенных в исполнение приговоров.

Ранее в США впервые за почти 16 лет провели сразу три смертные казни в один день – в Теннесси, Алабаме и Оклахоме.