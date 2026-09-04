Судья объявил о прекращении дела Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве детей Присяжные не смогли вынести вердикт по делу обвиняемой в убийстве Линдси Клэнси

Москва4 сен Вести.В США суд присяжных не смог вынести вердикт по резонансному делу Линдси Клэнси, бывшей медсестры из Массачусетса, обвиняемой в убийстве троих собственных детей. Как сообщает Fox News, после многодневных обсуждений присяжные зашли в тупик, и судья Уильям Салливан объявил о прекращении разбирательства.

Уважаемые члены жюри, на данном этапе я объявляю, что жюри не смогло прийти к единому мнению, и объявляю о прекращении судебного разбирательства заявил судья

Клэнси останется в статусе обвиняемой, а прокуратура, вероятно, назначит новый процесс с другим составом присяжных.

По версии следствия, в 2023 году Клэнси задушила своих детей — восьмимесячную дочь и двух сыновей в возрасте трех и пяти лет. После этого она пыталась покончить с собой, но выжила, оставшись парализованной. Прокуроры утверждали, что женщина "хладнокровно и умело казнила" своих детей, сделав это "без колебаний, с преднамеренным умыслом, крайней жестокостью и бесчеловечностью" после того, как "выманила из дома своего мужа, их отца, чтобы у нее была возможность и время совершить эти убийства".

Защита настаивает на том, что Клэнси страдала от тяжелой послеродовой депрессии и психоза, сопровождавшегося галлюцинациями, и не отдавала отчета своим действиям, совершив убийства по указанию голоса в голове.