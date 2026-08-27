Москва27 авгВести.Московский городской суд рассматривает дело Александры Шалиной, задушившей малолетнего сына поясом от платья. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
Утром 24 января фигурантка задушила сына матерчатым поясом от платья из-за нежелания заниматься уходом за ребенком.
27 августа … [суд] приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Шалиной Александры Сергеевны, обвиняемой в убийстве своего малолетнего сынаговорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ
В судебном заседании государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимой обвинение, после чего была определена очередность исследования доказательств.