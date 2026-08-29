Суд в США постановил, что убившая двух своих детей женщина страдала психозом

В Нью-Йорке мать признали невиновной в убийстве двух сыновей из-за психоза Суд в США постановил, что убившая двух своих детей женщина страдала психозом

Москва29 авг Вести.Суд в Нью-Йорке признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной в убийстве своих двух малолетних сыновей из-за психического расстройства. Об этом пишет The New York Post.

Трагедия произошла ночью 26 ноября 2022 года в семейном приюте в Бронксе. Погибли трехлетний Дайшон Флеминг и 11-месячный Октавиус Канада. Изначально женщине предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Сотрудник приюта вызвал экстренные службы после того, как заметил дым и воду, поступавшие из квартиры Флеминг. Полицейские обнаружили женщину в неадекватном состоянии и доставили ее в больницу. Детей сначала не нашли, поскольку предполагалось, что они находятся с отцом. Позднее отец младшего ребенка Колумбус Канада обнаружил тела мальчиков в ванной под одеждой.

Психиатрические экспертизы, назначенные как обвинением, так и защитой, установили, что во время кровавых убийств Флеминг находилась в состоянии психоза говорится в материале

По заключению психиатра Эрика Голдсмита, женщина была оторвана от реальности, испытывала галлюцинации, ожидала скорого конца света и утверждала, что в ее тело проник дух.

Специалисты защиты также пришли к выводу, что Флеминг считала свои действия необходимыми для защиты или "очищения" детей.

За два месяца до трагедии женщина проходила лечение в больнице Квинса. Врачи диагностировали у нее большое депрессивное расстройство и назначили психотропные препараты. Согласно материалам дела, Флеминг не соблюдала схему лечения и ежедневно употребляла запрещенное вещество, что могло усугубить ее состояние.

Прокуратура согласилась с тем, что полноценное судебное разбирательство по обвинению в двойном убийстве не отвечало бы интересам правосудия.

При этом Флеминг не освободили: назначенные судом психиатры должны повторно обследовать женщину и установить, представляет ли она опасность для окружающих. Следующее заседание назначено на 18 сентября. В зависимости от результатов обследования Флеминг могут направить на принудительное лечение на несколько месяцев или лет.