Москва30 июл Вести.В штате Род-Айленд в США задержан 19-летний Тайкуан Джонсон - человек, чье появление на свет Папа Римский Лев когда-то назвал чудом. По информации New York Post, его арестовали по подозрению в двойном убийстве.

Инцидент произошел 19 июля в городе Ньюпорт. Как сообщают правоохранительные органы, оба пострадавших получили ранения, которые не представляют угрозы для их жизней. В настоящее время полиция продолжает поиски второго участника стрельбы, имя которого пока не раскрывается.

Издание уточняет, что история о «чудесном рождении» Джонсона связана с событиями более чем десятилетней давности: тогда младенец выжил после того, как более часа находился без доступа к кислороду и без какой-либо медицинской помощи.