Брат матери 16 одичавших детей Рассел: во всем виноват ее низкий IQ

Брат матери одичавших детей в США обвинил во всем ее низкий интеллект Брат матери 16 одичавших детей Рассел: во всем виноват ее низкий IQ

Москва13 июл Вести.В трагедии, произошедшей с 16 детьми, которые содержались в чудовищных условиях в американском поселке Хамден, нельзя винить их мать Элизабет Сайдерс. В этом уверен ее брат, Джереми Рассел.

Как пишет The Tab со ссылкой на публикации предполагаемого родственника задержанной, мужчина не винит женщину и ее мужа.

Моя сестра и ее муж действительно делали все возможное, учитывая их IQ. Во всем виновато пособие. Низкий IQ и получение этих денег цитирует издание Рассела

Ранее в Огайо полиция обнаружила дом с запертыми в небольшой комнате детьми в возрасте от полутора до 18 лет. Родители, а также бабушка и дедушка детей были задержаны.