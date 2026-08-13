Клиенты акушерки Котлар, у которой умер сын блогерши, дали показания в суде

Свидетели выступили в защиту акушерки, у которой умер сын блогерши Аиши Клиенты акушерки Котлар, у которой умер сын блогерши, дали показания в суде

Москва13 авг Вести.На суде по делу акушерки Натальи Котлар, которую обвиняют в смерти новорожденного сына блогерши Аиши Чигга, выступили четверо свидетелей защиты, пишет "МК".

Свидетели рассказали, чем занимались в центре для будущих родителей, которым руководила подсудимая.

Трагедия произошла 14 декабря 2025 года в квартире на улице Полины Осипенко. Котлар, не имея медицинского образования, приехала к блогерше принимать роды в воде. Ребенок родился в надувном бассейне, однако перестал дышать вскоре после рождения. Прибывшие врачи не смогли реанимировать младенца.

Котлар предъявили обвинения по статьям УК "Незаконное осуществление медицинской деятельности без лицензии" и "Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Наталья Котлар руководила центром родительской культуры, в котором вела курс лекций о "мягких и естественных родах". Как выяснилось, этот курс посещала Аиша Чигга со своим избранником Яном пишет издание

Будущие матери ходили на курс по подготовке к беременности и родам вместе с мужьями. Вначале проводилась гимнастика, за ней следовала лекция с Натальей Котлар. Приходила акушерка, которая рассказывала о роддомах. Иногда обучающимся показывали документальные фильмы.

По словам одной из участниц курсов, Котлар, как мать пятерых детей, делилась и своим жизненным опытом.

Другой ученик рассказал, что они с супругой получали только положительные эмоции, атмосфера на курсах была душевной.

Свидетели заявили на суде, что Котлар никого не убеждала рожать именно дома или в воде, а себя не предлагала в качестве акушерки.

Защита на заседании суда попросила назначить еще одну экспертизу трупа новорожденного – коллегиальную, поскольку в первоначальной экспертизе имелись противоречия. Кроме того, от адвокатов поступила просьба вернуть обвинительное заключение прокурору, так как в нем не описана связь между действиями Котлар и смертью младенца.

Суд постановил отказать защите в удовлетворении обоих ходатайств.