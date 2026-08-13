AP: впервые за почти 16 лет в США в один день проведут сразу три смертные казни

В США в один день казнят сразу трех человек впервые за полтора десятка лет AP: впервые за почти 16 лет в США в один день проведут сразу три смертные казни

Москва13 авг Вести.Власти американских штатов Теннесси, Алабама и Оклахома запланировали на 13 августа привести в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных.

Это станет первым за почти 16 лет случаем тройной смертной казни в один день, сообщает агентство Associated Press. Приговоренные будут умерщвлены с использованием смертельной инъекции.

В Теннеси планируется казнить Энтони Даррелла Хайнса, осужденного за убийство горничной в 1985 году. В Алабаме – Джереми Уильямса, изнасиловавшего и убившего пятилетнюю девочку. В Оклахоме – Карлоса Куэсто-Родригеса, виновного в убийстве своей девушки в 2003 году.

Агентство отмечает, что проведение трех казней в один день отражает динамику роста количества исполненных смертных приговоров в США. В 2025 году в стране было проведено 47 казней, что является максимальным показателем с 2009 года.

В июне телеканал ABC News сообщал, что в США впервые за полвека могут казнить сразу четырех военных, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдаст соответсвующий приказ.