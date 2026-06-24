WSAV: в США к 6 пожизненным срокам приговорен сержант, ранивший 5 человек

В США военный получил 6 пожизненных сроков за стрельбу на базе в Джорджии WSAV: в США к 6 пожизненным срокам приговорен сержант, ранивший 5 человек

Москва24 июн Вести.Шесть пожизненных сроков лишения свободы получил американский сержант Корнелиус Рэдфорд за стрельбу на военной базе в штате Джорджия летом 2025 года, в результате которой пострадали пять военных.

Об этом сообщил телеканал WSAV.

По результатам судебного разбирательства Рэдфорд также будет понижен в звании до рядового.

Военнослужащий, признанный виновным в покушении на убийство в результате стрельбы на базе Форт-Стюарт в августе 2025 года, во вторник был приговорен судьей к шести срокам пожизненного заключения говорится в материале

Ранее телеканал ABC News передал, что американская армия готовится привести в исполнение смертные приговоры четверым военнослужащим в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. При этом казнь станет первой для осужденных военных за более чем полвека.