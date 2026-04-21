Минюст: экс-военный США понесет наказание за насилие над несовершеннолетними

Экс-военного армии США признали виновным в насилии над двумя детьми

Москва21 апр Вести.Жюри присяжных признало бывшего военного американской армии виновным в сексуальном и физическом насилии над двумя несовершеннолетними. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Адам Шлютер из Атланты проходил службу в армии США в Германии с 2009 по 2013 год.

Жюри присяжных признало 39-летнего Адама Шлютера из Атланты виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними в возрасте до 12 лет при отягчающих обстоятельствах и по двум пунктам обвинения в нападении, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений сообщается в пресс-релизе ведомства

Отмечается, что Шлютер угрожал своим жертвам и другим лицам, чтобы помешать им сообщить о насилии властям.

При этом нижний порог наказания для экс-военного - 30 лет, при этом закон допускает пожизненный срок.

