Москва17 июл Вести.Суд приговорил к четырем годам колонии 19-летнюю жительницу Красноярского края за спаивание подростков, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что осенью 2025 года 19-летняя жительница деревни Малая Камарчага стала собирать у себя дома знакомых подростков. Самому младшему было 13 лет, другим — 14 и 15. Девушка сама покупала алкоголь, приглашала несовершеннолетних в гости через мессенджер и вместе с ними распивала пиво, водку. Происходящее снимали на видео. В телефоне у девушки была группа "Собутыльники". Подростки рассказывали, что сначала согласились попробовать, причем, один из них раньше никогда не пил. О происходящем родители узнали, когда дети приходили домой с запахом алкоголя.

Суд признал ее виновной во вовлечении несовершеннолетних и малолетнего в систематическое употребление алкоголя и назначил 4 года исправительной колонии общего режима отмечается в сообщении

Вину в суде девушка не признала.