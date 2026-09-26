В Петербурге грабитель ударил девушку битой по лицу ради 28 тыс. рублей В Петербурге задержали грабителя, избившего девушку битой

Москва26 сен Вести.Полицейские задержали в Санкт-Петербурге приезжего, который битой избил девушку ради 28 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о разбое. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ночью 24 сентября на проспекте Металлистов неизвестный ударил девушку по лицу битой и похитил у нее ценные вещи.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в медучреждение. Материальный ущерб составил 28 000 рублей сказано в сообщении

Ночью 26 сентября полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33 летний житель Мордовии.

Против него возбудили дело о разбое. Также на него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в ИВС.