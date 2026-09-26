Москва26 сенВести.Полицейские задержали в Санкт-Петербурге приезжего, который битой избил девушку ради 28 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о разбое. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, ночью 24 сентября на проспекте Металлистов неизвестный ударил девушку по лицу битой и похитил у нее ценные вещи.
Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в медучреждение. Материальный ущерб составил 28 000 рублейсказано в сообщении
Ночью 26 сентября полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33 летний житель Мордовии.
Против него возбудили дело о разбое. Также на него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в ИВС.