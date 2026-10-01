Врач Шуров о казни в США: организм женщины мог выработать иммунитет к инъекции

Врач-нарколог объяснил, как американка смогла выжить после смертельной инъекции Врач Шуров о казни в США: организм женщины мог выработать иммунитет к инъекции

Москва1 окт Вести.Жительница штата Теннеси могла выжить при введении смертельной инъекции благодаря своему организму. Он мог выработать иммунитет, об этом заявил врач-нарколог, психиатр Виктор Шуров в беседе с NEWS.ru.

Гражданка США Кристина Пайк в 1995 была осуждена за убийство своего одноклассника. Тогда ей было 18 лет. Решение о ее казни через смертельную инъекцию вступило в силу лишь 26 сентября. По словам представителя департамента исправительных учреждений, специалисты следовали каждому этапу протокола, но умертвить женщину так и не удалось.

Есть понятие индивидуальной толерантности — не все одинаково реагируют на транквилизаторы и барбитураты. Возможно, девушка по молодости их много употребляла, и у нее в организме выработалась невосприимчивость подчеркнул Шуров

Он также отметил, что чувствительность организма к препарату разная, а потому - дозировка всегда является лишь приблизительной. Помимо этого, врач-нарколог выдвинул и другую версию: специалисты могли просто не попасть в вену.

Ранее стало известно, что глава штата Теннеси распорядился тщательно расследовать причины и обстоятельства сорвавшейся казни Пайк.