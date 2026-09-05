Москва5 сен Вести.Правоохранители не стали предъявлять обвинение женщине, которая застрелила водителя на парковке гипермаркета из-за спора о парковочном месте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру округа Бровард.

Инцидент произошел 30 июня в окрестностях Форт-Лодерлейл, на побережье Атлантического океана

Мелисса Пейн на парковке Walmart была в общественном месте и имела на это право​​​. Она не осужденный преступник и могла владеть оружием. Поэтому она не нарушала закон, применяя смертоносную силу. Она имела основания бояться смерти или вреда здоровью отмечается в сообщении

Пейн и Барт Дигульельмо не поделили парковочное место, из-за чего возник спор. Мужчина занял другое, но вернулся к женщине, чтобы выразить негодование. Он угрожал женщине "разнести" автомобиль и ее саму. По словам очевидцев, Дигульельмо трясло от злости. Пейн, угрожая пистолетом, просила мужчину уйти. Когда мужчина приблизился к ней она выстрелила в живот.