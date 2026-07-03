Москва3 июлВести.В американском штате Флорида женщина выстрелила в мужчину после спора о месте на парковке возле гипермаркета Walmart, в результате чего мужчина скончался.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на окружные власти.
Как сообщает офис шерифа округа Броуард, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
По словам женщины, выстрел был произведен в целях самообороны.
Сотрудники органов правопорядка расследуют инцидент.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в понедельник в еврейском квартале канадского Монреаля, погибли полицейский, мирный житель и сам стрелявший.