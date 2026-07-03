Во Флориде женщина застрелила мужчину из-за парковочного места у гипермаркета

В США женщина застрелила мужчину возле гипермаркета Walmart Во Флориде женщина застрелила мужчину из-за парковочного места у гипермаркета

Москва3 июл Вести.В американском штате Флорида женщина выстрелила в мужчину после спора о месте на парковке возле гипермаркета Walmart, в результате чего мужчина скончался.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на окружные власти.

Как сообщает офис шерифа округа Броуард, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

По словам женщины, выстрел был произведен в целях самообороны.

Сотрудники органов правопорядка расследуют инцидент.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в понедельник в еврейском квартале канадского Монреаля, погибли полицейский, мирный житель и сам стрелявший.