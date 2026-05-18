Киевлянка расстреляла мужчину из-за замечания о шуме Жительница Киева расстреляла мужчину из пистолета после замечания о шуме

Москва18 мая Вести.Киевлянка открыла огонь из пистолета по мужчине после замечания о шуме, заявила полиция украинской столицы на официальном сайте.

Пострадавший мужчина сделал замечание компании, которая отдыхала во дворе рядом с его домом. В ответ одна из женщин, которой было сделано замечание, достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, в результате чего мужчина был ранен в руку и живот.

Оперативники совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили 43-летнюю местную жительницу и задержали ее... Во время обыска по месту жительства фигурантки полицейские изъяли пистолет и патроны, которые в настоящее время направлены на проведение экспертизы говорится в сообщении

Ранее неизвестный злоумышленник устроил стрельбу на улицах Киева.