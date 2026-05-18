Москва18 маяВести.Киевлянка открыла огонь из пистолета по мужчине после замечания о шуме, заявила полиция украинской столицы на официальном сайте.
Пострадавший мужчина сделал замечание компании, которая отдыхала во дворе рядом с его домом. В ответ одна из женщин, которой было сделано замечание, достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, в результате чего мужчина был ранен в руку и живот.
Оперативники совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили 43-летнюю местную жительницу и задержали ее... Во время обыска по месту жительства фигурантки полицейские изъяли пистолет и патроны, которые в настоящее время направлены на проведение экспертизыговорится в сообщении
Ранее неизвестный злоумышленник устроил стрельбу на улицах Киева.