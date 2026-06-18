Гибель ребенка от действий полиции привела к протестам в Миссисипи

В США вспыхнули протесты после гибели ребенка от действий полиции Гибель ребенка от действий полиции привела к протестам в Миссисипи

Москва18 июн Вести.Полицейские застрелили годовалого ребенка на парковке супермаркета в городе Сенатобиа (США, Миссисипи), в результате этого местные жители устроили массовые протесты с требованием наказать виновников трагедии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что правоохранители применили слезоточивый газ в ходе столкновений с протестующими.

Полиция столкнулась с протестами после того, как годовалый ребенок был застрелен полицейским на парковке возле супермаркета Walmart говорится в материале

По словам журналистов, полицейские прибыли на парковку супермаркета по вызову о краже. Пытаясь задержать предполагаемых нарушителей, сотрудники полиции открыли стрельбу по их машине. В результате погиб годовалый мальчик, находящийся внутри.

Ранее сообщалось, что протесты против действий миграционной службы ICE охватили США.