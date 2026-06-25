В Новокузнецке задержана женщина, стрелявшая в такси с пассажирами из пневматики Женщина, обстрелявшая такси из пневматики, задержана в Новокузнецке

Москва25 июн Вести.В Новокузнецке полиция задержала 43-летнюю местную жительницу, которая несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в автомобиль такси с пассажирами. Причиной конфликта стал спор об очередности проезда во дворе, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

45-летняя водитель такси обратилась в полицию с заявлением, что неизвестная на автомобиле Nissan Sirena обстреляла ее Toyota Corolla, в которой находились двое пассажиров. Они не пострадали.

Оперативники установили и задержали подозреваемую. При досмотре у нее изъяли два пневматических пистолета, которые не требуют регистрации. Следствие установило, что женщины разругались во дворе из-за очередности проезда. Позже злоумышленница догнала такси и во время обгона произвела не менее трех выстрелов, повредив заднее стекло и кузов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Потерпевшая также может подать иск о возмещении материального ущерба.