Психолог объяснила, почему девушка вышла за пожизненно осужденного Галявиева Психолог Миллер объяснила, почему 18-летняя девушка вышла за убийцу Галявиева

Москва16 июл Вести.Здоровую личность не потянет к маньяку или преступнику. Жене осужденного на пожизненный срок Ильназа Галявиева хочется острых ощущений. Об этом заявила психолог Александра Миллер.

В беседе с NEWS.ru, она объяснила, ради чего 18-летняя девушка могла пойти на брак с преступником, убившим 9-х человек в казанской гимназии № 175.

Это разрушенные женщины, нуждающиеся в адреналиновых отношениях и острых ощущениях. Почему девушки часто выходят замуж за арестантов? Они боятся измен и расставания. А тут мужчина под контролем, в понятном месте. Хотя практика показывает, что арестанты переписываются с массой женщин пояснила Миллер

Ранее новоиспеченная жена Галявиева Диана дала интервью, в котором призналась, что влюбилась в преступника с первого взгляда. Она рассказала, что переписывалась с ним по почте, а вживую встречалась лишь дважды.