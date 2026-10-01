В Теннесси отменили запланированную казнь после инцидента с выжившей женщиной AP: губернатор штата Теннесси отменил запланированную на этот год казнь

Москва1 окт Вести.Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли отменил смертную казнь, которая была запланирована на 2026 год, после инцидента с Кристой Пайк, выжившей после смертельной инъекции. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальное заявление.

По данным агентства, глава штата распорядился тщательно расследовать причины и обстоятельства сорвавшейся казни Пайк.

Исполнение законно вынесенного приговора – это одна из самых серьезных обязанностей штата, и жители Теннесси рассчитывают, что это будет сделано не только законным и конституционным образом, но и эффективно... Оставшаяся запланированная на этот год казнь проводиться не будет говорится в публикации

50-летняя Криста Пайк должна была быть казнена 30 сентября за убийство одноклассника в 1995 году. Исполнители ввели ей обе дозы смертельной инъекции, однако женщина выжила.