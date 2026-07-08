Москва8 июл Вести.Король Великобритании Карл III посмертно помиловал Рут Эллис — последнюю женщину, казнённую в стране в 1955 году. Её смертный приговор посмертно заменён на пожизненное тюремное заключение, сообщило британское министерство юстиции.

В 1955 году 28-летняя Эллис застрелила своего любовника Дэвида Блейкли, от которого регулярно терпела жестокие побои. Несмотря на петицию с десятками тысяч подписей в её защиту, женщину приговорили к повешению и казнили в том же году.

Решение о помиловании принято монархом по рекомендации вице-премьера Дэвида Лэмми на основании ходатайства потомков Эллис.

Решение отражает исключительные обстоятельства дела, включая свидетельства домашнего насилия и контролирующего поведения, которые сегодня трактовались бы иначе отметили в минюсте

В ведомстве пояснили, что по современным законам действия женщины могли бы расценить как потерю самоконтроля в условиях насилия, что существенно смягчило бы приговор. Вице-премьер Лэмми подчеркнул, что этот шаг не исправит историческую трагедию, но принесёт успокоение родственникам Рут Эллис.