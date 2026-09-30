Первая за 200 лет казнь женщины в Теннесси приостановлена судом США В США суд приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси

Москва30 сен Вести.Федеральный суд США приостановил приведение в исполнение смертного приговора в отношении 50-летней Кристы Пайк, которая может стать первой казненной в штате Теннесси за более чем 200 лет. Об этом пишет The New York Times.

Судебное решение было принято 30 сентября, всего за несколько часов до запланированного исполнения смертного приговора в тюрьме в Нэшвилле. Это стало следствием кампании, развернутой адвокатами Пайк. Они настаивают на том, что при рассмотрении ее дела не было учтено обстоятельство: в детстве Пайк подвергалась сексуальному насилию.

Накануне Верховный суд Теннесси не стал вмешиваться, а губернатор Билл Ли отклонил просьбу о замене казни на пожизненное.

Кристе Пайк на момент совершения преступления было 18 лет. Вместе со своим ухажером она избила, пытала и убила 19-летнюю Коллин Слеммер - девушку, с которой они познакомились в лагере для подростков с проблемным поведением.

Это убийство вызвало бурную реакцию СМИ, когда Коллин нашли с вырезанной на груди пентаграммой - символом сатанинского ритуала. Пайк обвинила Коллин в том, что та оскорбила ее и пыталась переманить ее парня. Двое других воспитанников лагеря позже дали показания, что Пайк хвасталась этим убийством как до, так и после его совершения, а также показывала им кусок черепа Коллин.